

Залкалиани: Страны, которые делают много в плане интеграции в ЕС, заслуживают большей поддержки

12.06.2020 11:16





Глава МИД Грузии Давид Залкалиани принял участие во встрече министров иностранных дел ЕС и стран Восточного партнерства, которая прошла в формате телевидеоконференции.



Министериал прошел под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В нем также участвовали главы МИД стран-членов ЕС и Восточного партнерства.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, на встрече неоднократно было подчеркнуто, что Восточное партнерство – это стратегический проект и интересы ЕС в отношении региона неизменны. Со стороны всех участников была выражена готовность к большему сотрудничеству, чтобы проект был ориентирован на более успешные, амбициозные и конкретные результаты.



Была обсуждена текущая динамика сотрудничества в рамках партнерства и приоритетные направления после 2020 года. Речь также шла о кризисе, вызванном пандемией COVID-19 и путях борьбы с ней.



Как заявляют в министерстве, в своем выступлении Давид Залкалиани подчеркнул европейские устремления Грузии и отметил, что Европейскому партнерству нужно больше политических амбиций и практических целей, а также подхода, приноровленного к принципу дифференциации и каждой стране-партнеру.



«У нас есть более амбициозные планы в связи с форматом Восточного партнерства. Нашим приоритетом является то, чтобы в документе ближайшего саммита были отражены европейские устремления и европейский выбор Грузии. А также, принцип дифференцированного подхода – «Больше за большее». Страны, которые делают много в плане интеграции в ЕС, естественно, заслуживают большей поддержки со стороны Евросоюза. Речь шла и о создании единого финансового института для стран-членов Восточного партнерства», - отметил Залкалиани, комментируя министериал.



По информации ведомства, в выступлении министра внимание также было акцентировано на незаконной оккупации Россией Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии и на участившихся провокациях России во время пандемии коронавируса, в том числе активизации процесса т.н. «бордеризации» и нападках на лабораторию Лугара с задействованием инструментов гибридной.



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