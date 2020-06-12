

Капанадзе: Гарибашвили одиозен даже в этом правительстве - У нас нет к нему никаких вопросов

12.06.2020 12:14





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, партия продолжит парламентский бойкот до тех пор, пока не будет выполнено соглашение между властями и оппозицией от 8 марта.



Как отмечает Капанадзе, сегодня у «Европейской Грузии» не будет вопросов к министру обороны Ираклию Гарибашвили.



«Гарибашвили является особенно одиозным министром даже в этом правительстве, известном своим невежеством и некомпетентностью. На самом деле, у нас нет к нему никаких вопросов. Мы очень хорошо знаем его отношение, мы очень хорошо знаем, какие коррупционные сделки происходят в его министерстве. В том числе, много скандальных фактов обнаружилось в последнее время. Мы хорошо знаем о его имуществе и часах, поэтому в этих условиях мы не собираемся задавать какие-либо вопросы. Наш политический бойкот продолжится до тех пор, пока не будет выполнено соглашение от 8 марта. После того, как соглашение будет выполнено, будут приняты изменения, и мы их поддержим, тогда мы сможем возобновить нашу деятельность в парламенте», - сказал Капанадзе.



Напомним, сегодня на пленарной сессии парламента Грузии заслушают министра обороны Ираклия Гарибашвили. Пленарное заседание весенней сессии начнется в 12:00. Гарибашвили предстанет на пленарном заседании в формате «министерского часа».



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