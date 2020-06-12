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Постпред США в ОБСЕ называет дезинформацией заявления российской стороны о лабораториях в Грузии и Украине
12.06.2020 13:02
Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор назвал заявления российской стороны о лабораториях в Грузии и Украине дезинформацией. Об этом глава миссии США в ОБСЕ заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Речь идет о заявлении постоянного представителя России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александра Лукашевича о том, что «в биолабораториях Грузии и Украины проводятся закрытые эксперименты над особенно опасными патогенами».
«Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия выступила с дезинформацией. Мы обсуждали это и ранее. Мы знаем, что совместно с Грузией и Украиной предпринимаются усилия по выявлению этих опаснейших заболеваний и созданию возможностей для мирных исследований и разработки вакцины.
Мы поздравляем Грузию и Украину не только с их нынешними заявлениями, но и с их прогрессом в науке и усилиями по созданию более безопасного и спокойного мира. Странно предполагать, что что-то секретное происходит в Украине, Грузии или где-либо еще. Я думаю, что такой посыл не был бы приемлем для населения России, которое сегодня, как и другие, страдает от коронавируса.
Любой прогресс, который может быть достигнут против будущей пандемии, будет полезен для всех в мире, включая русский народ, это будущее, к которому мы все должны стремиться», — заявил Джеймс Гилмор.
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