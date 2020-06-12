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Социально незащищенным гражданам передадут маски


12.06.2020   14:47


По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, Министерство экономики и команда «Грузинской мечты» интенсивно работают над тем, чтобы передать социально незащищенным группам граждан определенное количество масок, чтобы приобретение защитных масок не было бы для них проблемой.

«Мы хорошо понимаем, что исходя из экономических возможностей государства, это не будет большое количество, однако, в рамках наших ресурсов, конечно, государство, правительство обеспечит социально незащищенных лиц определенным объемом масок», — заявил Оханашвили.

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