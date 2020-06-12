

Оханашвили призывает граждан воздержаться до 15 июля от проведения свадеб, крестин, юбилеев и поминок

12.06.2020 14:48





Как заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, запрет на многолюдные мероприятия (свадьбы, поминки, юбилеи, крестины и т.д) действует до 15 июля.



Как заявил Оханашвили на пленарном заседании парламента, собрания более 10 человек будут штрафоваться и штраф в размере 2 000 лари будет применен к каждому из присутствующих, а штраф в размере 10 000 – в отношении юридических лиц.



По его словам, ограничение на проведение таких социальных мероприятий будет действовать до 15 июля.



«Собрание более 10 лиц для проведения свадеб, крещения, юбилеев и поминок будет штрафоваться. Штраф в размере 2 000 лари будет применен к каждому из присутствующих лиц, также штраф в размере 10 000 лари – в отношении юридических лиц. Поэтому обращаюсь с большой просьбой, воздержаться от проведения этих социальных мероприятий до 15 июля. Что касается дальнейшей ситуации, регуляций, которые будут после 15 июля, решение будет принято, исходя из ситуация с пандемией», - заявил Оханашвили.





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