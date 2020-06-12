

Парламент утвердил закон об обязательном ношении масок в закрытом публичном пространстве

12.06.2020 15:13





Парламент Грузии в третьем слушании 76-ю голосами утвердил законопроект о правилах ношения защитных масок.



Изменения входят в кодекс административных правонарушений, согласно им, нарушение правил ношения маски в закрытом публичном пространстве во время пандемии и / или эпидемии повлечет штраф в размере 20 лари, допуск лица без маски в закрытое публичное пространство повлечет для юридического лица, являющегося владельцем этого пространства, или индивидуального предпринимателя штраф в размере 500 лари.



Ношение маски во время пандемии и / или эпидемии становится обязательным при поездках на общественном транспорте и в такси. В противном случае, нарушитель этого правила, будь это пассажир или водитель, будет оштрафован на 20 лари.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







