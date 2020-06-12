

Будет ужесточен контроль правил и стандартов, установленных в общественных местах, транспорте и ресторанах

12.06.2020 15:21





На фоне роста эпидемиологических рисков параллельно с открытием экономики в Грузии, межведомственный координационный совет, действующий под руководством премьер-министра Георгия Гахария продолжает режим оперативного управления ситуацией. Об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой правительства.



По их данным, на сегодняшнем заседании, которое прошло в формате видеоконференции, обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация. За последние 24 часа в стране было выявлено девять новых случаев инфицирования коронавирусом, происхождение одного из которых неизвестно.



«На заседании еще раз было подчеркнуто, что снятие ограничений и запуск экономики не только не должны быть поводом расслабляться, а напротив, необходимы совместные усилия соответствующих ведомств и граждан», — сказано в информации.



Межведомственный координационный совет вновь призывает граждан проявлять особую осторожность и тщательно соблюдать все указания, необходимые для защиты их здоровья и превенции массового распространения Covid-19. Члены совета обсудили механизмы управления рисками в условиях возросшей мобильности.



«С этой целью по решению совета, будет ужесточен контроль за установленными правилами и стандартами в общественных местах скопления людей, в том числе в ресторанах и рекреационных пространствах, а также в общественном транспорте. В случаях нарушений будут применены штрафы, установленные в соответствии с законом. На фоне возросших эпидемиологических рисков еще большее значение придается своевременной идентификации и лечению возможных случаев.



Соответственно, по поручению премьер-министра соответствующие ведомства работают над расширением тестирования. Согласно решению правительства, в ближайшие дни будет определен круг тех людей, которые периодически будут проходить обязательное PCR-тестирование… Кроме того, остается в силе рекомендация, согласно которой лица, работающие на публичной службе, продолжат работать в дистанционном режиме», — сказано в информации.



Отмечается, что на данном этапе в двух селах Болнисского муниципалитета – Мушевани и Гета продолжает действовать режим строгого карантина.



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