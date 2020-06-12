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Конгрессмены, подписавшие документ, не действуют под влиянием лоббистов - Курт Волкер»


12.06.2020   15:24


«Конгрессмены, подписавшие документ, являются довольно значимыми людьми, и они не действуют под влиянием лоббистов» – об этом заявил американский дипломат Курт Волкер в ответ на обвинение «Грузинской мечты». Речь идет о документе, подписанном 13 конгрессменами, который был обнародован вчера и в котором говорится, что самый богатый человек в Грузии, Бидзина Иванишвили, является близким союзником Владимира Путина и участвует в дестабилизации Грузии в пользу России.

По словам лидеров правящей партии, эта запись попала в документ при непосредственном участии лоббистов оппозиции, с чем не согласен американский дипломат Курт Волкер и объясняет властям «Мечты», что лоббисты не могут влиять на конгрессменов.

Этот документ не является юридическим, но, с другой стороны, этот документ показывает видение и отношение, которое Республиканская партия имеет в Конгрессе. Следует также отметить, что эти подписи принадлежат влиятельным людям. Что касается роли лоббистов, то, конечно же, в Америке имеется большой опыт лоббистов, но конгрессмены действуют согласно воле своих избирателей. Они избегают конфликта интересов и не позволят вмешиваться в их дела посторонним лицам», - заявил Волкер.

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