

Бату Кутелия: интересы Иванишвили противоречат интересам государства

12.06.2020 15:43





«Заглавие этого документа точно отражает цель. Цель всех политиков, особенно в Соединенных Штатах, состоит в защите национальных интересов Америки», - так отреагировал вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия, на острый отчет американских конгрессменов в отношении грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.



Как отмечает Бату Кутелия в программе «Формула политики Софо Зурабиани», второй вопрос-это стратегические интересы самой Грузии, которые совпадают с американскими.



«Национальные и стратегические интересы Америки на 100% совпадают со стратегическими интересами Грузии и демократизации страны. Соответственно, американским конгрессменам важно, чтобы Грузия была успешной демократией. Основным испытанием для этого является предвыборная кампания в этом году и последующие выборы, которые должны быть проведены справедливо, достойно и прозрачно. Но этого не произойдет, если будут политзаключенные, если соглашение от 8 марта останется невыполненным, на что «Мечта» закрыла уши. Автоматически это означает «кинуть» не своих политических оппонентов, а международных партнеров. Поэтому здесь речь идет об интересах Америки, с чем связано наше благополучие. Поэтому ясно, что интересы Иванишвили противоречат интересам государства. Разрушить стратегических интересы Грузии - одна из задач Путина. Грузия - это больше, чем Грузия, поскольку это создаст прецедент, что кто-то на линии фронта свободы отступил. Именно это послание того, что Америка не откажется в первую очередь от своих стратегических интересов и, естественно, в этом процессе мы должны сказать, то, что надо сказать», - отметил Бату Кутелия.



Напомним, что рабочая группа в составе членов Республиканской партии Палаты представителей США опубликовала отчет по Грузии. В отчете отмечено, что Иванишвили участвует в дестабилизации Грузии в пользу России.





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