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У первой леди Украины подтвердился новый коронавирус
12.06.2020 17:06
У супруги президента Украины Владимира Зеленского подтвердился новый коронавирус, — информацию первая леди Украины подтверждает в социальной сети «Инстаграм».
«Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов … Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности», — пишет супруга президента Украины.
Президент Украины и его дети также сдали тест на коронавирус, но у них COVID-19 не подтвердился.
Также, по заявлению офиса президента Украины, у Елены Зеленской нет симптомов коронавируса. В администрации президента поясняют, что во время встреч первая леди всегда соблюдает правила карантина и рекомендации министерства здравоохранения. Она регулярно сдает тест на коронавирус.
Вместе с тем, пока неизвестно, где заразилась первая леди Украины.
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