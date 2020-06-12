

Гахария: Справедливость и эффективность – это был ключ, благодаря которому мы пока смогли справиться с вирусом

12.06.2020 21:06





Справедливость и эффективность – это был тот ключ, благодаря которому мы пока что смогли справиться с вирусом, - об этом премьер-министр Георгий Гахария на встрече с гражданами, вернувшимися в Грузию при организации государства в период пандемии COVID-19.



Как отметил Георгий Гахария, самым большим вызовом для страны в условиях пандемии было выявление нужд граждан, проживающих за рубежом, и своевременное их возвращение на родину.



«За границей осталось еще много людей, разумеется, до многих, возможно, не дошла помощь государства. Мы придем ко всем, это требует времени. Мы ведь понимаем, что мы страна с довольно слабой экономикой, и наши возможности ограничены. Самый большой вызов был на рейсе, который мы могли выполнить в ограниченных количествах из Вены, чтобы в первую очередь попали вы, кому было больше всего нужно. Это был большой вызов и это будет вызовом этой страны еще много лет, чтобы тот ресурс, который у нас имеется, распределить справедливо и эффективно. Справедливость и эффективность – это был ключ, которым мы пока что смогли справиться с этим вирусом, что будет дальше, зависит от каждого из нас и все мы это должны понимать», - заявил Гахария.



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