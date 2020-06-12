

Бокерия: Среди «клоунов» Иванишвили Ираклий Гарибашвили на первом или втором месте

12.06.2020 21:07





В плане позорных «клоунов» Ираклий Гарибашвили среди «клоунов» Иванишвили на первом или втором месте, и придя в парламент, он это подтвердил еще раз, - так оценил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия выступление в парламенте в формате «министерского часа» министра обороны Ираклия Гарибашвили.



По его словам, вместо проблем и вызовов, перед которыми стоит страна, Гарибашвили говорил о своей репутации и том, как раздражен критикой оппонентов.



«Если бы не Цулукиани, Гарибашвили это символ того, каким не должен быть министр обороны, политик вообще, но особенно человек, возглавляющий вооруженные силы. Среди «клоунов» Иванишвили он на первом или на втором месте и, придя в парламент, он это в очередной раз доказал. Вместо проблем страны и вызовов человек в основном говорил о своей репутации и том, как раздражен обоснованной критикой оппонентов. Правда, это человек первобытных взглядов. Он считает, что его репутация это то же самое, что репутация солдат и вооруженных сил, которые рискуют своей жизнью за нашу страну. Действительно так думает этот человек, который и при режиме Иванишвили стал символом коррупции и непотизма», - заявил Гига Бокерия.



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