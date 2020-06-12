

Грузия представила приоритеты на Министериале Восточного партнерства

12.06.2020 21:40

Civil Georgia



На встрече Восточного партнерства, которая прошла 11 июня на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции, глава МИД Грузии Давид Залкалиани рассказал о приоритетах страны, в том числе о стремлении Грузии к Евросоюзу и ее постепенной интеграции в единый европейский рынок.



Залкалиани призвал Евросоюз к большей вовлеченности и «постоянному мониторингу» ситуации в оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальском регионе на том фоне, когда по-прежнему продолжаются процесс незаконной «бордеризации» и дезинформационная кампания Кремля.



Он поблагодарил Евросоюз за его «своевременную поддержку» в борьбе с пандемией Covid-19.



В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции после видеоконференции, что «Восточное партнерство» остается приоритетом для внешней политики ЕС.



По его словам, министры иностранных дел ЕС продемонстрировали единство и верность своим шести восточным соседям — Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.



Назвав Восточное партнерство «историей успеха», Боррель отметил, что ЕС желает, чтобы «эта история успеха продолжалась» на благо всех граждан. «Эта успешная политика продолжается уже 11 лет, но многое еще предстоит сделать, и многого можем достичь вместе», — завил он.



Отметив, что ЕС остается рядом с Восточными партнерами, европейский дипломат заявил, что блок готов помочь странам Восточного партнерства в борьбе с пандемией коронавируса.



Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил, что Восточное партнерство «является и будет главным приоритетом» для Европейского Союза.



Он отметил, что в Грузии еще предстоит осуществить много реформ, добавив, что «мы хотим сотрудничать с властями Грузии, чтобы помочь им в их осуществлении». «Если Грузия заинтересована в более быстрой реализации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, мы готовы сделать это», — заявил еврокомиссар.



«Для тех, кто заинтересован в более тесном сотрудничестве с нами, мы предлагаем эту возможность», — сказал он, добавив, что политические приоритеты ЕС «неизменны» и он желает, чтобы на месте проводились «демократические реформы».



Следующая видеоконференция лидеров ЕС и Восточного партнерства состоится 18 июня.



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