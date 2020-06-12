

Следствие в Украине доказало причастность двух сотрудников Госпогранслужбы к незаконному задержанию Саакашвили

12.06.2020 21:52





Следователи ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Госпогранслужбы по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания М.Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", - говорится в сообщении.



Относительно чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается.



В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, добавили в бюро.



Как сообщалось, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приобрел украинское гражданство в 2015 году. Тогда он был назначен на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Осенью 2016 года ушел в отставку, а 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.



10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны. 12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши.



28 мая 2019 года Президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины путем внесения изменений в указ Порошенко. 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили из Украины в Польшу.





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