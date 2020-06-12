

Гарибашвили признал, что все дела против меня были политическими – Угулава

12.06.2020 22:14





«Гарибашвили фактически признал, что почти все уголовные дела против меня были политически мотивированными» – так отреагировал лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава на заявление министра обороны, что за время его пребывания на посту премьер-министра Угулава дважды арестовывали.



Угулава говорит, что Гарибашвили продолжает удивлять публику, и своим заявлением подтверждает, что «Грузинская мечта» полностью разрушила судебную систему.



«Господин Гарибашвили продолжает удивлять нас. Он действительно эксквизитный дурак в команде «Грузинской мечты». Он фактически признал, что почти все уголовные дела против меня были политически мотивированными. Он признался, что как премьер-министр, он участвовал в якобы производстве правосудия, что является еще одним доказательством того, что «Грузинская мечта» полностью разрушила правосудие и судебную систему» – говорит Угулава.



Напомним, что сегодня министр обороны Ираклий Гарибашвили в своем выступлении в парламенте заявил, что Угулава дважды арестовывали во время его пребывания на посту премьер-министра.



На вопрос независимого депутата Левана Гогичаишвили, кто освободил Гиги Угулава из тюрьмы, Гарибашвили заявил, что сегодня он является министром обороны и что этот вопрос не относится к нему.

Во время моего пребывания на посту премьер-министра господина Угулава арестовывали дважды, прокуратура арестовывала. «Я сейчас министр обороны. Этот вопрос ко мне не относится, господин Леван», - заявил Гарибашвили.



Напомним, что генеральный секретарь «Европейской Грузии» Гиги Угулава был арестован 10 февраля текущего года по решению Верховного суда. Бывшего мэра столицы суд признал виновным в незаконном присвоении 48 миллионов лари из фонда развития Тбилиси. С учетом закона об амнистии и того, что Угулава уже дважды был заключен в тюрьму, он был приговорен к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням тюремного заключения.



Президент Саломе Зурабишвили помиловала Гиги Угулава 15 мая.





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