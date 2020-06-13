

Саакашвили призывает грузинские оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка

13.06.2020 11:41





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка.



«Хочу высказать свою позицию в связи с приближающимися выборами, на которых у победы грузинского народа над этой бандой разбойников и главным разбойником просто нет альтернативы. Вызов очень большой и, разумеется, Иванишвили сам ничего не уступит. Поэтому, я приветствую все шаги, которые координируют действия групп оппозиции. Поскольку, против таких режимов трудно действовать без объединения сил, приветствую те шаги, что предприняты для координации в части мажоритариев… Однако я хочу сказать, что сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт.



Давайте объединимся! Давайте сделаем большой единый список… Распределение мест, это мне все равно, однако, наверное, это должно произойти в соответствии с рейтингами и поддержкой партий, это легко установить и затем единым фронтом будем атаковать Иванишвили! Мы должны победить все вместе! Мы все вместе должны преодолеть эту беду, что сейчас происходит… Грузия должна продолжить развитие! Единый список, единая сила и победа для грузинского народа! Я готов рассмотреть все предложения в этом направлении, и надеюсь, что откроется дискуссия, и мы обязательно придем к какому-то результату», - заявляет Саакашвили.



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