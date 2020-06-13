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Гахария и Каладзе возложили цветы к мемориалу погибшим в результате стихии 13 июня
13.06.2020 12:08
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с мэром столицы Кахой Каладзе возложили цветы к мемориалу погибшим в результате стихии 13 июня 2015 года и почтили память погибших.
В церемонии также приняли участие представители Тбилисской мэрии и Сакребуло.
Разрушительное наводнение 2015 года привело к подтоплению части центра грузинской столицы: в частности парка «Мизиури» и зоопарка, разрушению домов, дорог, систем связи. Погиб 21 человек, двое пропали без вести, пострадали тысячи граждан.
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