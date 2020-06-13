

Гахария: Коронавирус никуда не ушел, никем не побежден

13.06.2020 14:23





Мы всегда говорили, что вместе с открытием экономической деятельности повысится мобильность, вследствие чего возможно увеличение числа инфицированных, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.



По его словам, тут ответственность возлагается на каждого гражданина.



«Мы всегда говорили, что вместе с открытием экономической деятельности повысится мобильность, вследствие чего возможно увеличение числа инфицированных. Кроме того, мы говорили и том, что нам нужно научиться выявлять случаи заражения, быстро их лечить и затем возвратиться к нормальной экономической деятельности. Это то, что мы называем адаптацией. Вирус никуда не ушел, никем не побежден, отдельно взятое государство не сможет победить вирус, это глобальный кризис, но мы должны научиться управлять вирусом, мы должны научиться лечить наших граждан, выявлять первоисточник, и это самая большая задача, с которой мы должны справиться также успешно, как мы это делали до сих пор. Однако, вместе с тем, все мы должны понимать, что ответственность возлагается на каждого гражданина, она распределена между всеми», - заявил Гахария.



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