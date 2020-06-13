

Премьер Грузии рассказал о своем финансовом положении, обвинив оппозицию в спекуляциях

13.06.2020 16:59

"Новости-Грузия"



Премьер-министр Георгий Гахария заявляет, что в течение последних восьми лет не приобретал в Грузии никакого недвижимого имущества за исключением автомобиля.



«После 2012 года никакого недвижимого имущества в Грузии я не приобретал, ничего кроме машины, которую я приобрел для своей супруги. Хочу сказать одно – с моей супругой мы накопили и создали достаточные финансовые ресурсы в моей прошлой жизни. Соответственно, никто никогда не сможет привести ни одного примера того, что я купил что-то после 2012 года», — заявил Гахария.



Премьер Грузии назвал «слухами» информацию, которая в последнее время возникала вокруг темы его финансового положения. Гахария объясняет приближающимися выборами все вопросы, связанные с его имущественной декларацией.



«В моей декларации все детально, вы можете привнести много спекуляций, однако за этим ничего нет. Если у кого-то есть какие-нибудь конкретные факты, приносите. В реальности, все это слухи. Оппозиция сейчас много чего говорит. К сожалению, мы входим в предвыборный цикл. У них нет абсолютно ничего политически содержательного политического, вот они и привязались к этому», — заявил он.



Согласно имущественной декларации, заполненной Гахария 30 мая 2020 года, премьер-министр Грузии не владеет недвижимостью. На должности главы правительства в сентябре-декабре 2019 года он получил доход в размере 12,8 тысячи лари, а за два года на посту министра внутренних дел Грузии – около 42 тысяч лари. При этом на момент заполнения декларации на банковском счете Гахария было всего 99 лари.



Что касается супруги Гахария, согласно декларации, она владеет автомобилем — Toyota RAV4, приобретенном в 2016 году. На момент подачи декларации на ее банковских счетах числилось: 1,1 тысяча лари, 553,3 тысячи долларов и 393 евро. Задекларированный доход супруги премьера за прошлый год составил 10,1 тысячу лари — эти деньги она получала в качестве зарплаты бактериолога в Центральной клинике «Аверси». Из декларации также известно, что ежегодно супруга Гахария тратит 6,5 тысячу лари за аренду недвижимости.



В начале июня журналисты поинтересовались у главы Кабмина, с чем связана тенденция сокращения имущества и доходов в его декларации. Тогда Гахария ответил, что в какой-то степени он действительно «обеднел» и причиной этому стала государственная служба. При этом он отметил, что к подобному должен быть готов каждый чиновник.



В СМИ высказываются предположения о том, что Гахария попросту скрывает свои доходы и имущество. В частности, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что семья Гахария владеет дорогостоящей недвижимостью и огромными земельными участками, о которых ничего не говорится в декларации политика.



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