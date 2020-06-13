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Вашадзе: Предложение Саакашвили, предполагающее участие в выборах единым фронтом, интересно


13.06.2020   19:55


Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе называет интересным предложение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, согласно которому он призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка.

«Я и команда «Новой Грузии» были одними из инициаторов и остаемся сторонниками консолидации оппозиционных сил и единства вокруг идеи победы. Считаем, что любые идеи и предложения, которые служат этой цели, следует приветствовать, и приемлемы для нас. Соответственно, предложение Михеила Саакашвили, которое предполагает больше координации между оппозиционными партиями и участие в выборах единым фронтом, очень интересно. Вместе с тем, первым этапом координации мы считаем соглашение по оппозиционным кандидатам в мажоритарные депутаты. Друзья, сила в единстве, а не в противостоянии и взаимных препирательствах!», - заявил Вашадзе.

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