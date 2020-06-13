

Талаквадзе уверен, что парламент примет конституционные поправки по выборам

13.06.2020 19:58





Наше обещание, что у изменения избирательной системы при парламентском голосовании будет полная поддержка, в силе, - об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе в ходе всенародного обсуждения конституционных изменений, которое проходит в телеэфире Общественного вещателя Аджарии.



По словам Талаквадзе, парламент начнет обсуждение проекта конституционного закона с 19 июня.



«От имени команды еще раз хочу зафиксировать – наше обещание, что у изменения избирательной системы при парламентском голосовании будет полная поддержка, в силе. С 19 июня парламент начнет рассмотрение этих изменений. С высокой вероятностью, до конца июня мы уже сможем в трех чтениях утвердить эти изменения в том случае, если их поддержит на голосовании ¾ парламента. Лишь в случае такого количества поддержки возможно, чтобы в парламенте же 9-го созыва было утверждено это изменение и вступило в силу. В другом случае, осуществить конституционные изменения могут парламенты двух созывов. Это означает, что если парламент утвердит изменения в Конституции меньшим количеством голосов, то подтвердить их должен будет парламент следующего созыва. Иначе они не смогут вступить в силу. Это принцип, чтобы Конституция была стабильной и ее не приноравливали к себе все власти, как это происходило в прошлом», - заявил Талаквадзе.





Напомним, что оппозиция отказалась поддержать данные конституционные поправки в случае, если власти не выполнят полностью соглашение от 8 марта. В рамках этого соглашения, которое предусматривает освобождение политзаключенных, были освобождены два оппозиционных политика. Оппозиция требовала освободить еще одного - Георгия Руруа, однако власти пока удерживают его в заключении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







