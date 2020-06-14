

Кобахидзе: Если вторая волна коронавируса будет в октябре, выборы могут быть проведены в декабре

14.06.2020 11:14





Если вторая волна коронавируса будет в октябре, выборы могут быть проведены в декабре, - об этом заявил бывший председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как он отметил, если дата выборов будет перенесена, это не создаст угроз демократическому процессу.



«…В этом случае Конституция просто дает ответ. Если создастся такая ситуация и вторая волна совпадет с периодом до выборов, в этом случае может возникнуть необходимость в объявлении чрезвычайного положения, однако и в этом нет ничего трагичного. Естественно, если это произойдет в октябре, и будет необходимо, в этом случае выборы не пройдут в октябре, а будут проведены, условно говоря, в декабре, и это не создаст существенных угроз демократическому процессу. Теоретически такое возможно. Если до 21 ноября не будет второй волны, в этом случае выборы пройдут обыкновенно, однако если вторая волна будет до 31 октября, то в этом случае на весах окажутся две вещи, и на одной стороне – это распространение коронавируса, а на другой – дата проведения выборов», - заявил Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».



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