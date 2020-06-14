|
|
|
Лидер лейбористов назвал призыв Саакашвили объединиться «Титаником»
14.06.2020 14:46
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили не разделяет идею формирования единого списка оппозиции на предстоящих в октябре 2020 года парламентских выборах. С такой инициативой ранее выступил бывший президент страны Михеил Саакашвили.
Экс-глава государства в видеообращении заявил, что составление такого списка стало бы «самой точной и правильной формой единства». Нателашвили, однако считает, что впервые в истории Грузии политическому спектру удалось объединиться вокруг идеи и общей цели, а не партийного списка.
«В сложившейся ситуации единый список станет «Титаником», готовым к тому, чтобы утонуть. А это – давняя мечта олигарха [Бидзины Иванишвили] – разделить политическое пространство на два полюса: на белое и черное, на добро и зло, на прошлое и будущее. Мы должны сделать все возможное, чтобы олигарх не смог достичь этой цели. И тогда через несколько месяцев он попрощается с нами вместе со своей преступной группировкой и будет привлечен к ответственности», — сказал Шалва Нателашвили на специальном брифинге.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна