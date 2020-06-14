

Лидер лейбористов назвал призыв Саакашвили объединиться «Титаником»



СОВА 14.06.2020 14:46



Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили не разделяет идею формирования единого списка оппозиции на предстоящих в октябре 2020 года парламентских выборах. С такой инициативой ранее выступил бывший президент страны Михеил Саакашвили.



Экс-глава государства в видеообращении заявил, что составление такого списка стало бы «самой точной и правильной формой единства». Нателашвили, однако считает, что впервые в истории Грузии политическому спектру удалось объединиться вокруг идеи и общей цели, а не партийного списка.





«В сложившейся ситуации единый список станет «Титаником», готовым к тому, чтобы утонуть. А это – давняя мечта олигарха [Бидзины Иванишвили] – разделить политическое пространство на два полюса: на белое и черное, на добро и зло, на прошлое и будущее. Мы должны сделать все возможное, чтобы олигарх не смог достичь этой цели. И тогда через несколько месяцев он попрощается с нами вместе со своей преступной группировкой и будет привлечен к ответственности», — сказал Шалва Нателашвили на специальном брифинге.





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