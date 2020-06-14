

Парад Победы 24 июня – триумф, или позор российского правительства

14.06.2020 20:17



Сергей Михеев



Патриотическая тема у нас, в России, самая развитая и почетная во всем мире. Спору нет, мы исторически всегда отдавали честь нашим героям-предкам, и будем это делать пока существует Россия. Мы всегда будем гордиться ими и память о погибших героях во Второй мировой войне ради спасения человечества от фашизма будет передаваться из поколения в поколения. Однако, всемирная пандемия внесла свои коррективы в проведении праздничных мероприятий, намеченных к юбилею – 75-ой годовщине победы над Германией. Решением президента России парад 9 мая и другие мероприятия приуроченные ко Дню Победы были отменены, ограничились лишь воздушным парадом. Но от Парада Победы 24 июня, который в советский период проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы, а с 1995-го проходит ежегодно на главной площади страны, наше правительство не отказалось. В этот раз угроза COVID-19 была отодвинута в сторону, как будто у нас все нормализовалось и люди перестали болеть и умирать. Более того, наше правительство сумело убедить глав других государств приехать для принятия участия в праздничных церемониях.



10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии». Если с Абхазией и Южной Осетией все понятно, они по сути своего существования по гроб жизни обязаны нам, то у остальных стоило бы поинтересоваться мотивами их решений. Тем более, когда от проведения парадов 24 июня отказались в Курской области, в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, в Белгородской и Орловской областях, а также в Пермском крае.



Так или иначе, Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года. По информации главы нашего оборонного ведомства Шойгу - «приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств. Будут представлены 225 единиц вооружения, военной специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К. А вечером в тот же день горожан ждет салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад».



Парад Победы - это дань памяти погибшим героям, благодарность и уважение героям-ветеранам, одновременно день скорби и день радости. В этом и заключается вся прелесть этого дня! Но со временем парад утратил своё истинное значение и стал политическим мероприятием президента Путина. Он стал неотъемлемой частью его правления. Парадом Победы Путин старается продемонстрировать всему миру мощь Российской армии, и что с ним обязаны считаться. Путин повсеместно заявляет о мирном пути развития России, тогда к чему эта демонстрация мускулов перед мировой общественностью? Мир давно изменился и уже никто не боится демонстрации нашего устаревшего оружия. Потому-то и проводим парады такого масштаба только мы, да ещё и Северная Корея.



Нашим простым гражданам это зрелищное мероприятие вселяет уверенность о нашем могуществе перед остальным миром, а реально, на фоне происходящего в средиземном море событий, выглядит банальным бряцанием оружия, которого уже давно никто не боится. Вот и вся суть всего Парада в честь победы над фашизмом.



Если даже будем считать, что опасность пандемии нас миновала, то насколько все же оправданы столь масштабные мероприятия в плане финансовых трат с ситуации, когда наш государственный бюджет просто трещит по швам. По официальным данным Минфина, Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей. И это только официальные данные, которые наши правители любят всегда приукрашивать.



Наши предки нам оставили предмет гордости, а что оставляем мы своим потомкам, какими нашими заслугами будут они гордиться, вопрос о котором стоит задуматься, пока еще есть время.



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