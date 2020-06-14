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Кахидзе: Крах, который ожидает власть на выборах - неизбежен
14.06.2020 22:05
Представитель партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе прокомментировал заявление депутата парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, который не исключил перенос парламентских выборов в случае второй волны коронавируса.
На вопрос, насколько реально, что выборы могут пройти в декабре вместо октября, Отар Кахидзе сказал, что у него нет таких ожиданий.
«Я не ожидаю этого, потому что продлить пребывание у власти, ухватиться за неё по причине эпидситуации стало бы очень большим вызовом для власти. Для грузинского общества это будет неприемлемо, и оно не допустит этого. Однако сейчас я не ожидаю разумных шагов от «Грузинской мечты» и посмотрим, возможно, они пойдут и на это обострение. Однако им будет хуже, потому что крах, ожидающий их на выборах, неизбежен, независимо от того, выборы пройдут в сентябре или ноябре», — сказал Отар Кахидзе.
Представитель парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил вчера, что «если вторая волна коронавируса совпадет с предвыборным периодом, то выборы могут состояться не в октябре, а, допустим, в декабре». По словам Ираклия Кобахидзе, возможный перенос выборов не поставит под угрозу демократический процесс.
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