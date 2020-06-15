

Германия позитивно оценивает возобновление сообщения с Грузией

15.06.2020 21:28





Германия позитивно оценивает вопрос возобновления сообщения с Грузией, сообщает МИД Грузии.



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в телефонной беседе со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани высоко оценил процесс сдерживания пандемии в Грузии.



Во время телефонной беседы министры также рассмотрели двусторонние и многосторонние отношения.



Маас отметил важность солидарности в регионе, как в плане сохранения безопасной среды, так и в плане предотвращения распространения коронавируса.



В свою очередь, Залкалиани поблагодарил немецкую сторону за ту помощь, которую она оказала Грузии как для решения нужд и проблем, вызванных непосредственно на этапе распространения вируса, так и для искоренения долгосрочных результатов, вызванных пандемией.



Залкалиани и Маас договорились, что одной из главных целей в посткризисный период является дальнейшее углубление экономических отношений двух стран.



Залкалиани отметил, что Грузия активно работает в направлении безопасного туризма и готовится постепенному принимать туристов с помощью так называемых «зеленых коридоров» и с учетом рекомендации Всемирной организации здравоохранения.



Залкалиани выразил надежду, что Грузия традиционно будет привлекательной страной в плане туристического направления для немецких визитеров.



Маас отметил, что Германия работает над рекомендациями путешествий в масштабах всего мира, и после того, как ЕС сформулирует единый подход, в позитивном ключе рассмотрит вопрос возобновления сообщения с Грузией.



Одной из самых важных обсуждаемых тем во время беседы было сотрудничество и будущие планы в рамках «Восточного партнерства» ЕС, особенно с учетом того, что с 1 июля 2020 года Германия на шесть месяцев станет председателем Совета ЕС. Залкалиани ознакомил Мааса с позициями и ожиданиями Грузии в плане «Восточного партнерства».



Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования.



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