

Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось у Кремля путями бегства в Россию

16.08.2020 16:23





Люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко связывались со своими кремлевскими контактами по поводу возможного бегства в Россию в случае свержения действующей власти, пишет Bloomberg со ссылкой на два информированных источника в Москве. Сам Лукашенко в пятницу на совещании по работе строительной отрасли заявил, что он "пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают".



Незадолго до выборов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что ни он сам, ни его дети "никогда никуда" не побегут из страны. В Москве, рассуждал он, нечего делать без денег: "А у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить как Янукович" [бывший президент Украины Виктор Янукович].



По данным источников Bloomberg, некоторые в Кремле опасаются, что Лукашенко может быть отстранен от должности. Другие же считают, что, хотя политика жесткого подавления протестов контрпродуктивна, она в конечном итоге позволит Лукашенко хотя бы какое-то время продержаться у власти.



"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - прокомментировал изданию политолог Федор Лукьянов. По его словам, Москва "пресытилась" Лукашенко, но предпочла бы, чтобы он оставался у власти, потому что любой альтернативный лидер, вероятно, будет искать более тесных связей с Западом.



По мнению политолога Глеба Павловского, президент России Владимир Путин не хочет оказывать Лукашенко военную помощь, потому что это разожгло бы антироссийские настроения в Беларуси и было бы слишком рискованным. Однако если в белорусских элитах произойдет раскол, Россия может дать зеленый свет на отстранение Лукашенко представителями силового истеблишмента.



"Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно. Для Путина это головная боль", - считает Павловский.



15 августа между президентами Беларуси и России состоялся телефонный разговор, в ходе которого Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. Обе стороны выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. "Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - заявили в Кремле.



Лукашенко на прошедших в субботу совещаниях в очередной раз заявил, что протесты в Беларуси координируются и управляются извне, в том числе из-за рубежа. По его мнению, по "методичкам цветных революций" "разворачивается агрессия" против страны, причем протесты в Беларуси угрожают не только ей, намекая, что они могут коснуться и России.



Лукашенко заявил, что защита Беларуси - "это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда".



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