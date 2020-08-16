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Лукашенко считает проведение повторных выборов началом конца Беларуси
16.08.2020 16:28
Беларусь погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. Такую судьбу республике предрек президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента — это будет начало вашего конца», — сказал он.
Лукашенко заявил, ближайшие соседи Беларуси, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы.
«Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил он на митинге, который проходит в его поддержку в центре Минска.
Акция в поддержку Лукашенко началась на площади Независимости в воскресенье, 16 августа, с часовым опозданием. Сообщалось, что ее участников свозили в столицу из других белорусских городов на автобусах. Кроме того, к Дому правительства в преддверии митинга стянули усиленные наряды силовиков.
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