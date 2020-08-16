

В России проведут массовую вакцинацию от коронавируса

16.08.2020 16:31





Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он. Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.



Гинцбург подчеркнул, что после этого все вакцины пойдут для граждан страны. По оценке ученого, задержка продлится две-три недели, может быть, месяц.



Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что государство взяло под контроль распределение первой российской вакцины от коронавируса в регионы.



Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Первыми вакцинацию пройдут медики, однако большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. Предполагалось, что в гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







