Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В России проведут массовую вакцинацию от коронавируса


16.08.2020   16:31


Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Это анонсировал в беседе с РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой», — пояснил он. Специалист подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.

Гинцбург подчеркнул, что после этого все вакцины пойдут для граждан страны. По оценке ученого, задержка продлится две-три недели, может быть, месяц.

Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что государство взяло под контроль распределение первой российской вакцины от коронавируса в регионы.

Минздрав России зарегистрировал вакцину под названием «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Первыми вакцинацию пройдут медики, однако большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. Предполагалось, что в гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна