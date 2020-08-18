

Столтенбер: НАТО не представляет угрозы для Беларуси

18.08.2020 11:06







10:23, 18.08.2020



По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс не представляет угрозы для Беларуси. Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству «Reuters».



«НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не имеет военных объектов в регионе. Мы по-прежнему бдительны, защищаемся и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО», — заявил генеральный секретарь.



16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у границ Беларуси идет мобилизация сил НАТО.



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