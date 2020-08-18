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Саакашвили: Иванишвили превратил Грузию в Россию 90-х
18.08.2020 11:07
Бидзина Иванишвили превратил Грузию в Россию 90-х. Так бывший президент страны Михеил Саакашвили прокомментировал громкие дела, связанные с гибелью людей. В своем видеообращении экс-глава государства заявил, что в Грузии сегодня царит беспредел.
«Нашей родиной овладел маниакальный убийца, и этот убийца уничтожает и убивает наших детей. За последние годы было нарушено главное наше, мое личное достижение – родители не боялись выпускать своих детей на улицу. Иванишвили превратил Грузию в Россию 1990-х, где он делал деньги, где человеческая жизнь ничего не стоила».
Саакашвили заявил о множестве исчезновений и нераскрытых убийств – «начиная с Эроси Кицмаришвили, затем на улице Хорава и многих других, это то, что мы знаем, и тысячи других, которых мы не знаем».
«Синдром безнаказанности развязал криминалам руки. И все это поощряется Иванишвили, Гахария и этой бандой. Так что, конечно, всему этому должен быть положен конец. Надо остановить этого маньяка и убийцу».
Бывший президент пообещал не оставить в беде грузинский народ и грузинскую молодежь. «Мы непременно остановим этот геноцид», — заявил Саакашвили.
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