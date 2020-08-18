

Канада и Ирландия не признали официальные результаты выборов в Беларуси

18.08.2020 11:11





Глава МИД Канады призвал к проведению новый выборов президента в Беларусии.



Канада не признает результаты выборов президента Беларуси и призывает к проведению новых, свободных и справедливых, об этом заявил в Twitter глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань.



"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министра.



Главы внешнеполитического ведомства сообщил, что поговорил с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и выразил поддержку белорусскому народу.



Кроме того, Канада призывала ОБСЕ провести "тщательное расследование" прошедших выборов и осудила «суровые меры, применяемые против мирных протестующих".



О непризнании результатов выборов заявила и Ирландия, соответствующее заявление опубликовано на сайте ирландского МИД.



"Результаты (выборов) не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов", - говорится в нем.



В заявлении министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени также высказал обеспокоенность и ситуацией, которая сложилась в Беларуси после выборов.



"Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Беларуси событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями", - говорится в заявлении министра.



Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа ежедневно выходят на улицы городов. 16 августа на общенациональную акцию протеста вышло более миллиона человек.



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