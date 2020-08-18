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В офисе Лейбористской партии начинается встреча оппозиционных партий
18.08.2020 11:42
В офисе Лейбористской партии начинается встреча оппозиционных партий. На встрече, предположительно, оппозиция согласует кандидатов в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугурети и Сабуртало.
По предварительной информации, в Дидубе-Чугурети оппозиционный спектр поддержит лидера «Гирчи» Зураба Джапаридзе, а в Сабуртальском округе общим мажоритарным кандидатом будет Ираклий Окруашвили.
«Прошедшие консультации направлены на то, чтобы Ираклий Окруашвили был представлен в Сабуртало, а Зураб Джапаридзе в Дидубе-Чугурети. Сегодня будет принято окончательное решение, и после этого тема Тбилиси будет окончательно закрыта», - заявил журналистам перед встречей лидер «Европейских демократов» Паата Давитая.
Сегодня же оппозиционные партии примут декларацию, касающуюся механизма защиты общих оппозиционных голосов.
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