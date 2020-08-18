

Васил Маглаперидзе покидает пост гендиректора Общественного вещателя Грузии

18.08.2020 11:42





Васил Маглаперидзе покидает пост генерального директора Общественного вещателя Грузии. Как сообщает Первый канал Грузии, Маглаперидзе уже обратился к попечительскому совету ОВГ с заявлением о своей отставке.



Он выразил уверенность, что Первый канал беспристрастно и объективно осветит предстоящие парламентские выборы.



«Дабы кто-либо, исходя из различных целей, не нашёл повода усомниться в беспристрастности канала, я принял решение об отставке», – заявил Маглаперидзе.



Он отметил, что Первый канал Грузии с 2017 года достиг прогресса по всем важным направлениям.



«Это было обусловлено высоким профессионализмом и командной работой моих коллег», – отметил он.



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