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Васил Маглаперидзе покидает пост гендиректора Общественного вещателя Грузии


18.08.2020   11:42


Васил Маглаперидзе покидает пост генерального директора Общественного вещателя Грузии. Как сообщает Первый канал Грузии, Маглаперидзе уже обратился к попечительскому совету ОВГ с заявлением о своей отставке.

Он выразил уверенность, что Первый канал беспристрастно и объективно осветит предстоящие парламентские выборы.

«Дабы кто-либо, исходя из различных целей, не нашёл повода усомниться в беспристрастности канала, я принял решение об отставке», – заявил Маглаперидзе.

Он отметил, что Первый канал Грузии с 2017 года достиг прогресса по всем важным направлениям.

«Это было обусловлено высоким профессионализмом и командной работой моих коллег», – отметил он.

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