

Нателашвили: Оппозиция согласовала мажоритарных кандидатов в Тбилиси

18.08.2020 12:39





«Мы хотим обрадовать наше общество жарким летом и тяжелыми новостями, это все же произошло, оппозиция полностью согласовала мажоритарных кандидатов в столице, можем считать, что режим потеряет столицу 31 октября», — заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.



Как отметил Нателашвили, консультации были очень трудными, напряженными, и в истории мировой политики не было второго прецедента, когда весь оппозиционный спектр согласовывал бы общих мажоритарных кандидатов даже в столице.



«Это войдет в историю Грузии и учебники политики золотыми буквами. В Сабурталинском районе единым кандидатом от оппозиции будет непримиримый борец со всеми властями — Ираклий Окруашвили, и мы уверены, что он победит. Зураб Джапаридзе, деятельность которого всегда восхищала, будет кандидатом от оппозиции в районе Дидубе-Чугурети», — сказал Шалва Нателашвили.



По его словам, оппозиция также приняла декларацию о взаимной защите голосов, что является историческим решением оппозиции и еще раз показывает, что политические силы страны едины для достижения главной цели, чтобы никто не смог сфальсифицировать, узурпировать власть и грузинский народ вернет себе контроль над своей страной.





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