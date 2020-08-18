

Канада и Ирландия отказались признавать итоги выборов в Беларуси

18.08.2020 13:34

РБК



Еще две страны, Канада и Ирландия, не признали итоги президентских выборов в Беларуси, победителем которых ЦИК объявила действующего президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлениях министров иностранных дел этих стран.



Глава канадского МИДа Филипп Шампань написал на своей странице в Twitter, что Оттава считает результаты выборов в Беларуси сфальсифицированными. Канадская сторона также осудила подавление мирных протестов белорусскими властями.



«Мы призываем к свободным и справедливым выборам и проведению тщательного расследования ОБСЕ», — написал Шампань в Twitter.



Ирландский министр Саймон Ковни выразил беспокойство из-за событий в Беларуси. Он заявил, что осуждает нарушение прав человека в республике. Результаты выборов, отметил он, незаконны, о чем говорит реакция белорусских властей на мирные протесты.



«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса адресных санкций», — заявил глава МИД Ирландии.



11 августа министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции в совместном заявлении назвали выборы белорусского президента не соответствующими международному праву и стандартам демократии. Главы внешнеполитических ведомств восьми стран потребовали от властей Беларуси прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех задержанных и уважать права и свободы человека. «Мы призываем белорусское правительство вступить в политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия», — говорится в заявлении министров.



Позднее депутаты Европарламента заявили о непризнании итогов выборов президента Беларуси и назвали главу государства Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 27 глав МИД стран ЕС ранее договорились ввести санкции против республики.





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