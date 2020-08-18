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Оппозиционные партии договорились о поддержке кандидатур Ираклия Окруашвили и Зураба Джапаридзе


18.08.2020   13:36


Общим кандидатом оппозиции в Сабурталинском мажоритарном округе будет Ираклий Окруашвили, а в Дидубе-Чугурети - Зураб Джапаридзе. Заявление об этом для медиа на встрече в офисе Лейбористской партии сделал лидер лейбористов Шалва Нателашвили.

«Это все-таки произошло - оппозиция полностью согласовала кандидатов в мажоритарии в столице, и мы можем считать, что режим потерял столицу», - сказал Нателашвили.

По его словам, подобный факт беспрецедентен, и он будет золотыми буквами вписан в историю Грузии.

На сегодняшней встрече также была принята декларация о защите оппозиционных голосов.

Встреча продолжается, и лидеры оппозиционных партий уточняют детали текста декларации.

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