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Оппозиционные партии договорились о поддержке кандидатур Ираклия Окруашвили и Зураба Джапаридзе
18.08.2020 13:36
Общим кандидатом оппозиции в Сабурталинском мажоритарном округе будет Ираклий Окруашвили, а в Дидубе-Чугурети - Зураб Джапаридзе. Заявление об этом для медиа на встрече в офисе Лейбористской партии сделал лидер лейбористов Шалва Нателашвили.
«Это все-таки произошло - оппозиция полностью согласовала кандидатов в мажоритарии в столице, и мы можем считать, что режим потерял столицу», - сказал Нателашвили.
По его словам, подобный факт беспрецедентен, и он будет золотыми буквами вписан в историю Грузии.
На сегодняшней встрече также была принята декларация о защите оппозиционных голосов.
Встреча продолжается, и лидеры оппозиционных партий уточняют детали текста декларации.
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