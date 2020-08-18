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Окруашвили: Чем больше сложностей, тем интереснее их преодолевать
18.08.2020 14:09
Я принял решение отправиться в самое сложное место. Для меня это жизнь - чем больше сложностей, тем интереснее их преодолевать, - об этом заявил журналистам председатель партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили после встречи оппозиции в офисе Лейбористской партии.
По его словам, решение, принятое на встрече, для него большая честь и вызов.
Как отмечает Окруашвили, было очень важно согласование оппозицией двух округов - Дидубе-Чугурети и Сабуртало, чтобы положить конец разговорам проправительственных медиа и партии, «которые они продолжали в течение двух месяцев, будто оппозиции не хватит сил и способности полностью согласовать округа в Тбилиси».
«Это соглашение достигнуто. Для меня большой вызов и честь быть выдвинутым в Сабурталинском округе при согласии оппозиции. В течение этих двух месяцев поступали различные предложения. Я принял решение отправиться в самое сложное место. Для меня это жизнь - чем больше сложностей, тем интереснее их преодолевать », - сказал Окруашвили.
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