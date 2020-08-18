

Зураб Джапаридзе: Я намерен победить Гию Вольского!

18.08.2020 14:16





«Я намерен победить Гию Вольского. Он - одно из видных лиц «Грузинской мечты», и ясно, я собираюсь одержать над ним победу», - заявил единый кандидат от оппозиции в Дидубе-Чугуретском мажоритарном округе Зура Джапаридзе.



По его словам, партия «Гирчи» не будет выдвигать собственного кандидата в тех округах, где оппозиция выдвинула единых кандидатов.



«Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня, у меня была единодушная поддержка. «Гирчи» остается частью соглашения, достигнутого в офисе лейбористов, это означает, что «Гирчи» не будет выдвигать своих собственных кандидатов во всех округах, где есть согласованный общий кандидат», - заявил Джапаридзе.



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