|
|
|
Зураб Джапаридзе: Я намерен победить Гию Вольского!
18.08.2020 14:16
«Я намерен победить Гию Вольского. Он - одно из видных лиц «Грузинской мечты», и ясно, я собираюсь одержать над ним победу», - заявил единый кандидат от оппозиции в Дидубе-Чугуретском мажоритарном округе Зура Джапаридзе.
По его словам, партия «Гирчи» не будет выдвигать собственного кандидата в тех округах, где оппозиция выдвинула единых кандидатов.
«Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня, у меня была единодушная поддержка. «Гирчи» остается частью соглашения, достигнутого в офисе лейбористов, это означает, что «Гирчи» не будет выдвигать своих собственных кандидатов во всех округах, где есть согласованный общий кандидат», - заявил Джапаридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна