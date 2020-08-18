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Гахария: Георгий Анцухелидзе показал высший пример самопожертвенности
18.08.2020 15:52
«К сожалению, для страны август является тяжелым месяцем в последние годы. Сегодня день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе — мы должны обязательно вспомнить его и преклониться перед ним», — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в Цалка, где представил кандидата в мажоритарные депутаты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка Гоги Мешвелиани.
Глава правительства почтил память национального героя минутой молчания.
«Георгий Анцухелидзе — человек, который показал каждому гражданину Грузии высшую степень героизма, высший пример преданности, жизни, самопожертвования, и наш долг и обязанность — продолжать жить и трудиться так, чтобы ни один грузин, ни один гражданин Грузии не нуждался в такой самопожертвования и мы так объединили и восстановили территориальную целостность нашей страны, чтобы нам пришлось только трудиться, это наша самая большая цель», — заявил Георгий Гахария.
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