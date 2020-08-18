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Все административные единицы в Земо Сванети, кроме Местиа и Ленджери, могут открыться с 21 августа
18.08.2020 18:42
Все административные единицы в Земо Сванети, кроме Местиа и Ленджери, могут открыться с 21 августа. Об этом говорится в заявлении мэрии муниципалитета Местиа, которое опубликовано на официальной странице в Facebook.
Согласно заявлению, всего в муниципалитете было проведено 3509 ПЦР-тестов, и коронавирус был подтвержден в 33 случаях.
«Мы хотели бы сообщить вам, что на основании 3 509 ПЦР-тестов, проведенных в муниципалитете Местиа у нас есть 33 подтвержденных случая.
Важно отметить, что все подтвержденные случаи нового коронавируса были выявлены только в общинах Ланджери и Местиа. В связи с тем, что первые 12 дней карантинного периода истекают 21 августа, эти результаты дают возможность открыть с 21 августа все административные единицы, кроме Местиа и Ланджери.
Ограничения между Местиа и Ланджери будут сняты и сформированы как единое замкнутое пространство, внутри которого движение не будет ограничено.
Также хотим сообщить, что последний случай коронавируса был подтвержден два дня назад, поэтому в интенсивном режиме будут продолжаться термоскрининг и углубленные исследования. Вопрос об отмене ограничений для этих двух общин зависит от результатов, выявленных именно в результате этого процесса», — говорится в заявлении мэрии Местиа.
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