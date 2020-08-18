

Игорь Долгов: Жаль, что посол Грузии в Украине все еще остается в Тбилиси, это не помогает ситуации

18.08.2020 20:41





Жаль, что посол Грузии в Украине все еще остается в Тбилиси. Это не помогает ситуации, - об этом в беседе с «IPN» заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, оценивая отношения между Грузией и Украиной.



По его словам, один человек, даже если он бывший президент Грузии, не может нанести ущерб доброй воле граждан Грузии и Украины.



«Я не верю, что один человек, даже если этот человек - бывший президент Грузии и гражданин Украины, может нанести ущерб или поставить под вопрос добрую волю граждан двух стран, Грузии и Украины. Мы ясно проявляем свои настроения в отношении друг друга - мы партнеры, друзья, мы стратегические партнеры, не только президенты и власти двух стран, но и народы. Добрая воля народов подталкивает нас, официальных лиц и власти работать более тесно и, конечно, ситуация вокруг Саакашвили имеет некоторое влияние и, разумеется, очень жаль, что посол Грузии в Украине до сих пор остается в Тбилиси, это не помогает ситуации», - сказал Игорь Долгов.



Он расценил решение властей Грузии вызвать посла Грузии в Украине как серьезный шаг и выразил надежду, что посол вернется в Киев в ближайшее время.



«Действия властей Грузии, которые отозвали посла своей страны, это серьезный шаг, и это для меня вызов, потому что я должен оценивать ситуацию и быть на связи с МИД Грузии и властями. Но я верю, что однажды он вернется обратно, и условия, в том числе и эпидемиологические, хотя также и политическая обстановка, будут более благоприятными, чтобы произошло, так сказать, возвращение к нормальной ситуации, так как из-за ограничительных мер у нас нет прямых полетов, а это означает, что возможность прямого контакта ограничена или вообще отсутствует. Поэтому мы должны надеяться на лучшее будущее и у нас есть все основания ожидать, что наши отношения станут еще крепче и полезнее для наших людей. Мы понимаем, что основная причина интервенции Саакашвили мотивирована предстоящими выборами в Грузии. Я верю, что грузины, как мудрый народ, сделают свой выбор на выборах», - заявил Игорь Долгов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







