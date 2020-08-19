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«Детектор растрат»: Верховный судья Мзия Тодуа пожертвовала «Мечте» 34 000 лари
19.08.2020 12:03
Согласно информации, полученной «Детектором растрат», судья Верховного Суда Мзия Тодуа пожертвовала «Грузинской мечте» 34 000 лари.
Мзия Тодуа со 2 августа 2018 года по 17 марта 2020 года исполняла обязанности председателя Верховного суда.
В судебной системе она работает с 2015 года. До этого, с 2006 года, она занималась профессиональной деятельностью в АО «Карту Банк».
В 2012 году Тодуа был членом правления «Карту Банк» (принадлежит олигарху Бидзине Иванишвили - ред.).
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