

«Детектор растрат»: Верховный судья Мзия Тодуа пожертвовала «Мечте» 34 000 лари

19.08.2020 12:03





Согласно информации, полученной «Детектором растрат», судья Верховного Суда Мзия Тодуа пожертвовала «Грузинской мечте» 34 000 лари.



Мзия Тодуа со 2 августа 2018 года по 17 марта 2020 года исполняла обязанности председателя Верховного суда.



В судебной системе она работает с 2015 года. До этого, с 2006 года, она занималась профессиональной деятельностью в АО «Карту Банк».



В 2012 году Тодуа был членом правления «Карту Банк» (принадлежит олигарху Бидзине Иванишвили - ред.).





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