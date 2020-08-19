

Дерек Митчелл: Грузия имеет твердую основу для проведения демократических выборов

19.08.2020 15:56





Делегация наблюдателей Национального демократического института (NDI) публикует оценку предвыборной обстановки. Отчет включает такие вопросы, как избирательная система и администрация, избирательная среда, роль медиа и дезинформация, гендерные аспекты и инклюзивность, а также влияние коронавируса.



Согласно отчету NDI, документ представляет собой анализ интервью, проведенных делегацией во главе с президентом NDI Дереком Митчеллом с 28 июля по 4 августа 2020 года. В состав делегации также входили директор грузинского офиса NDI Алан Гилам, исполнительный директор грузинского офиса NDI Теона Купуния, директор избирательных программ Патрик Мерло и директор евразийских программ Лора Джуитт.



Делегация поговорила с представителями правительства, политических партий, Центральной избирательной комиссии, гражданского общества, СМИ, местных и международных организаций-наблюдателей и дипломатических миссий.



Как отметил президент NDI Дерек Митчелл, в Грузии есть прочная основа для демократических выборов.



«Однако, без дальнейших реформ тенденция снижения общественного доверия к демократическим институтам сохранится. Участвующие стороны должны проявить политическую волю и поставить справедливость избирательного процесса выше партийных интересов. По мере приближения выборов еще более важно, чтобы лидеры и партии страны продемонстрировали такую же стойкость и провели справедливые, прозрачные и инклюзивные выборы, отражающие волю грузинского народа», — заявил Дерек Митчелл.



Согласно отчету, за почти 30 лет независимости Грузия доказала, что у нее есть технические возможности для проведения выборов, заслуживающих доверия. Страна также предприняла важные шаги для расширения участия женщин в политике и проложила путь к полностью пропорциональной избирательной системе.



В отчете Национального демократического института содержится 30 рекомендаций по совершенствованию избирательной системы Грузии, в том числе: своевременное и объективное исполнение законов о выборах государственными органами; обеспечение беспрепятственной работы наблюдательских организаций; обеспечение деятельности СМИ и журналистов без вмешательства и предвзятости и т.д.



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