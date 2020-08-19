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Гамкрелидзе: Исследования серопревалентности начались в 4 муниципалитетах Грузии
19.08.2020 16:18
По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, 17 августа начались исследования серопревалентности в 4 крупных муниципалитетах Грузии: Местия (Самегрело-Земо Сванети), Казбеги (Мцхета-Мтианети), Кобулети (Аджария) и Гардабани-Караджалар (Квемо Картли).
По словам Гамкрелидзе, исследование серопревалентности дает информацию о циркуляции инфекции — сколько людей, какой процент населения перенес инфекцию, не зная этого (в основном бессимптомно).
Тестирование по принципу случайного отбора должно определить распространенность инфекции в четырех муниципалитетах.
«Исследование серопревалентности включает следующие этапы:
1200 человек были отобраны путем случайной выборки. Наши эпидемиологи выезжают к ним, проводят интервью, заполняют анкету, берут образцы венозной крови и тестируют на иммуноглобулин G, который дает нам информацию, есть ли у человека коронавирусная инфекция, с симптомами или без симптомов», — пояснил Гамкрелидзе.
По его словам, на исследование уйдет около месяца или полутора месяцев.
Аналогичное исследование проводилось в течение двух месяцев в Телави и Болниси. А 18-27 мая Тбилисская инфекционная больница провела исследование серопревалентности к COVID-19 среди взрослого населения Тбилиси. Исследования будут продолжаться на территории Грузии в течении определенного периода.
Основной целью данного исследования является получение актуальной информации о количественном наличии антител к коронавирусу у разных групп населения по разным регионам. Наличие антител свидетельствует о предыдущей встрече с вирусом, то есть заболевании коронавирусной инфекцией с наличием симптомов или без симптомов (т. н. серопревалентности – числа лиц в популяции с положительной реакцией на болезнь на основе серологии). На основании этой информации можно сделать заключения о силе эпидемии, о том, в каком направлении она расширяется, и на какой стадии развития эпидемии мы находимся.
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