

NDI: Необходима политическая воля, чтобы избирательные реформы отразились в демократических выборах

19.08.2020 18:45





Парламентские выборы в октябре 2020 года приближаются на фоне глобальной пандемии и избирательных реформ, что, как заявляют в NDI, предположительно, будет иметь влияние как на избирательные кампании и процедуры, так и на поведение избирателей и состав следующего парламента.



По словам президента NDI Дерека Митчелла, в Грузии есть прочная основа для проведения демократических выборов.



«Однако без дальнейших реформ тенденция снижения доверия населения к демократическим институтам продолжится. Участвующие стороны должны проявить политическую волю и поставить справедливость избирательного процесса выше партийных интересов», - заявил Дерек Митчелл.



NDI публикует отчет (Georgia Election Watch), который представляет собой анализ интервью, проведенных делегацией NDI во главе с президентом Митчеллом в период с 28 июля по 4 августа 2020 года. Как говорится в отчете, необходима политическая воля, чтобы избирательные реформы отразились в демократических выборах.



Отчет охватывает такие вопросы, как: избирательная система и администрация; избирательная среда; роль СМИ и дезинформация; гендер и инклюзивность; влияние коронавируса. Делегация NDI побеседовала с представителями правительства, политических партий, Центральной избирательной комиссии, гражданского общества, СМИ, местных и международных наблюдательских организаций и дипломатических миссий. В отчете также учтен опыт, накопленный институтом за 25 лет работы в Грузии.



Согласно отчету, за почти 30 лет независимости Грузия доказала, что у нее есть технические возможности для проведения выборов, заслуживающих доверия. Страна также предприняла важные шаги для расширения участия женщин в политике и открыла путь к полностью пропорциональной избирательной системе.



«Исходя из этого, у граждан большие надежды на то, что выборы в этом году пройдут в демократической среде. Однако вновь остаются вызовом некоторые вопросы, связанные с доверием к выборам… Среди проблемных вопросов: невнимательное или пристрастное исполнение, злоупотребление административными ресурсами и судебной властью, запугивание и притеснение, персонифицированная и поляризованная избирательная кампания, загрязнение информационной среды. В свою очередь, эти факторы делают Грузию более уязвимой в отношении внешнего вмешательства», - отмечают в NDI.



В отчете NDI содержится 30 рекомендаций для улучшения избирательной системы Грузии. В их числе: Центральная избирательная комиссия, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам, Служба госаудита и другие правительственные ведомства, связанные с выборами, должны максимально своевременно и беспристрастно исполнить все связанные с выборами законы и регуляции.



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