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Угулава считает смешной дискуссию о будущем премьере Грузии
19.08.2020 18:47
Для меня сегодняшняя дискуссия немного смешна и похожа на сдирание шкуры с не пойманного медведя. Об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, отвечая на вопрос о будущем главе правительства..
По его словам, однопартийное правление Иванишвили должно закончиться правлением коалиционного типа.
«Мы, «Европейская Грузия», верны той позиции, что однопартийное и единоличное правление Иванишвили должно закончиться коалиционным правительством европейского типа, и так произойдет, потому что пропорциональная система, за которую боролось так много людей, означает, что ни одно правительства больше не будет господином, а будет слугой», - сказал Гиги Угулава.
По его словам, 31 октября на выборах будет зафиксировано преимущество оппозиции, после чего начнутся переговоры о коалиции.
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