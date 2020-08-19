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Угулава считает смешной дискуссию о будущем премьере Грузии


19.08.2020   18:47


Для меня сегодняшняя дискуссия немного смешна и похожа на сдирание шкуры с не пойманного медведя. Об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, отвечая на вопрос о будущем главе правительства..

По его словам, однопартийное правление Иванишвили должно закончиться правлением коалиционного типа.

«Мы, «Европейская Грузия», верны той позиции, что однопартийное и единоличное правление Иванишвили должно закончиться коалиционным правительством европейского типа, и так произойдет, потому что пропорциональная система, за которую боролось так много людей, означает, что ни одно правительства больше не будет господином, а будет слугой», - сказал Гиги Угулава.

По его словам, 31 октября на выборах будет зафиксировано преимущество оппозиции, после чего начнутся переговоры о коалиции.

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