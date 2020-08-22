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Гахария: Возобновление полетов с РФ зависит от РФ и эпидемиологической ситуации


22.08.2020   13:39


По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, возобновление полетов с Российской Федерацией зависит от эпидемиологической ситуации.

На вопрос, от чего зависит возобновление авиасообщения с Россией, премьер-министр ответил, что Грузия не приостанавливала полеты в РФ.

«Возобновление полетов с Россией зависит от Российской Федерации и эпидемиологической ситуации, как в Российской Федерации, так и в Грузии», — сказал Георгий Гахария.

Напомним, что накануне глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение между Россией и Грузией будет возобновлено в ближайшее время.

Авиасообщение было прервано российской стороной в прошлом году после того, как в Грузии начались массовые выступления против действий власти, пригласивших и усадивших в кресло спикера парламента "православного коммуниста" Сергея Гаврилова.

Грузинская сторона не открывает границу с Россией также по причине высокого распространения коронавируса в этой стране.

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