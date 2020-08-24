Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиционные партии Грузии подпишут сегодня совместную декларацию


24.08.2020   10:45


До 30 оппозиционных партий сегодня оформят декларацию в офисе Лейбористской партии Грузии. Представители оппозиционных партий сходятся во мнении, что в случае победы на выборах они не будут создавать коалицию с «Грузинской мечтой».

По заявлению члена «Европейской Грузии» Левана Тархнишвили, декларацию подпишут те партии, которые собираются в офисе лейбористов.

«Эту декларацию подпишут до 30-ти партий, которые в течение 6-ти месяцев собираются в офисе лейбористов. Сегодня еще раз подтвердится, что эти партии нацелены на то, чтобы покончить с режимом Иванишвили и Грузия перешла на новый этап, когда у нас будет коалиционное правительство», - отметил Леван Тархнишвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна