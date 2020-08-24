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Оппозиционные партии Грузии подпишут сегодня совместную декларацию
24.08.2020 10:45
До 30 оппозиционных партий сегодня оформят декларацию в офисе Лейбористской партии Грузии. Представители оппозиционных партий сходятся во мнении, что в случае победы на выборах они не будут создавать коалицию с «Грузинской мечтой».
По заявлению члена «Европейской Грузии» Левана Тархнишвили, декларацию подпишут те партии, которые собираются в офисе лейбористов.
«Эту декларацию подпишут до 30-ти партий, которые в течение 6-ти месяцев собираются в офисе лейбористов. Сегодня еще раз подтвердится, что эти партии нацелены на то, чтобы покончить с режимом Иванишвили и Грузия перешла на новый этап, когда у нас будет коалиционное правительство», - отметил Леван Тархнишвили.
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