

МВД распространяет заявление в связи с автокатастрофой в Шатили

24.08.2020 10:53





Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с несчастным случаем, произошедшим на дороге Шатили.



Как поясняют в ведомстве, в Душетском муниципалитете спасательные работы производились под непосредственным руководством заместителя внутренних дел и начальника Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



«На 64-м км автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили во время ДТП пассажирский микроавтобус свалился на каменистый склон приблизительно с 80-метровой высоты, в результате чего погибли 17 человек и пострадали 3 человека. На месте происшествия находились и лично руководили спасательной операцией заместитель главы МВД Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.



Несмотря на ограниченную видимость, сложные метеорологические и рельефные условия, спасательные работы производились в непрерывном режиме допоздна с полным соблюдением норм безопасности. На месте были мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, группы пожарных-спасателей и спасательная техника. Также, на месте находились бригады скорой медицинской помощи.



Пожарные-спасатели оперативно вытащили на безопасное место трех пострадавших граждан, которых затем бригады скорой медицинской помощи перевезли в лечебное учреждение. Они сейчас находятся под наблюдением врачей.



В связи с произошедшим фактом Министерство внутренних дел начало расследование по статье 276 УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.



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